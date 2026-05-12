Baykar’a büyük övgü

Belçika
Kraliçesi Mathilde, İstanbul
'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe Mathilde'ye, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
, tesis hakkında bilgi verdi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaretinin ardından, "Bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz bir yere sahip çünkü sürekli inovasyonu temel prensip haline getirmiş durumda" ifadelerini kullandı. Francken, İstanbul'da aynı zamanda savunmanın geleceğinin şekillendiğine işaret ederek, 1980'lerde çok küçük başlayan şirketin bugün milyar euroluk ciroya sahip bir dev haline geldiğine işaret etti. Francken, "İki kardeş onu sıfırdan kurdu. Nasıl mı? Her zaman bir adım önde kalarak. Adeta geleceği okuyarak. Şirket, yapay zekâ entegre silahlı insansız hava araçlarının öncüsü oldu. Bu sistemler giderek daha iyi hale geliyor. Şimdi Baykar kaçınılmaz bir sonraki adıma geçiyor: insansız savaş uçağı. 'Kızılelma' halihazırda seri üretimde ve ihracatı da yapılıyor" yorumunda bulundu.