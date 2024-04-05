Baykar’dan Türkiye’ye 12.2 milyar TL’lik katkı

VERGİ REKORTMENLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar ise 2021 ve 2022 yılında vergi rekortmenleri listesinin birinci ve ikinci sırasında yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2023 yılında toplam 800 milyon lira gelir vergisi ödedi.

5 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞ

6 Şubat 2023 merkezli deprem felaketi sonrasında toplumsal sorumluluğunu unutmayan Baykar, bölgeye yardım ekipleri gönderdi. 2 bin kişilik konteyner kent kurdu. Birçok noktada açtığı aşevleriyle depremzede vatandaşlarımıza hizmet verdi. Bunun yanında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere Baykar tarafından inşa edilen 1012 kalıcı konut projesi de hızla devam ediyor. Deprem bölgesi ve Gazze'de zulüm altında var olma mücadelesi veren mazlum Filistin halkına toplam 5 milyar TL'lik bağış yapıldı.

Baykar 2023 yılında Türkiye'ye 12.2 milyar TL'lik doğrudan katkı sağladı | Video