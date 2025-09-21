Bayraktar: Gençler geleceğimizin ümidi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, binlerce genci, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST gençliğiyle bir araya gelerek Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki hedeflerini anlattı. Gençlere her konuda destek olmaya hazır olduklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Sizler, ülkemiz için, geleceğimiz için, aydınlık yarınlarımız için birer ümitsiniz. Sizlerin çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Biz her konuda sizlere destek olmaya hazırız" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, en çok gençlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde özel bir buluşma gerçekleştirdi. Gençlerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, ilk kez geçen sene festival kapsamında Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması düzenlendiğini anımsatarak İstanbul Küçükçekmece'de, yarışmada ilk dörde kalan projeleri dinleme imkânı bulduğunu söyledi. Bayraktar, yarışmanın Türkiye'nin nükleer geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydederek gelecek yıllarda bu organizasyonu daha da büyüteceklerini söyledi. Dünyanın hızla elektrikleştiğini ve enerji ihtiyacının arttığını, bu nedenle de temiz ve yerli kaynakların önem kazandığını kaydeden Bayraktar, "Bu soruna bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun için burada yapılan bütün yarışmalar, özellikle nükleer teknoloji alanındaki yarışma bizler için bu anlamda önem arz ediyor" dedi.Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirme noktasında enerji verimliliğinin önemine işaret ederek "Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Mutlaka yenilenebilir enerjiyi yani kendi temiz kaynaklarımızı rüzgâr, güneş, off shore rüzgâr, jeotermal, biyokütle bu yakıtlardan elektrik üretme konusunda en üst düzeyde olmamız lazım" diye konuştu.