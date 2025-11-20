Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı: Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet

30 MİLDEN KİLİT, SANAL VURUŞTA TAM İSABET



Gerçekleştirilen 'Bayraktar KIZILELMA - GÖKDOĞAN Mühimmatı Bağlı Uçuş ve Murad AESA Radar Performans Testi'ne Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet F-16 savaş uçağı da katıldı. F-16'lardan biri Bayraktar KIZILELMA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirerek platformun insanlı savaş uçaklarıyla uyumunu sergilerken, diğer F-16 ise senaryo gereği 'hedef uçak' görevini üstlendi. Test kapsamında Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile 30 mil mesafedeki hedef F-16'yı tespit etti ve radarı ile hedefe kilitlendi. Ardından kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi. Yapılan simülasyonda Bayraktar KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 hedefini sanal ortamda tam isabetle etkisiz hale getirerek hava-hava muharebesi için önemli bir adım attı.