Bayraktar, Külliye’deki etkinliğe kızlarıyla katıldı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine kızları Zeynep ve Sena ile katılırken, Ramazan ruhunun çocuklar için önemine dikkat çekti. Stantları gezip, çocuklarla sohbet eden Bayraktar, "Özellikle bakanlığımızla, kurumlarımızla ilgili çalışmaları çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerle buluşturmak adına burada yoğun bir şekilde varız. Ramazan zaten çok özel bir zaman ve çok bereketli bir zaman. Biz gençlerimize, geleceğimize dair bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için önümüzdeki otuz, kırk, elli yılları planladığımız bir süreci işletiyoruz" dedi.