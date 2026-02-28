Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.02.2026

Bayraktar, Külliye’deki etkinliğe kızlarıyla katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine kızları Zeynep ve Sena ile katılırken, Ramazan ruhunun çocuklar için önemine dikkat çekti. Stantları gezip, çocuklarla sohbet eden Bayraktar, "Özellikle bakanlığımızla, kurumlarımızla ilgili çalışmaları çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerle buluşturmak adına burada yoğun bir şekilde varız. Ramazan zaten çok özel bir zaman ve çok bereketli bir zaman. Biz gençlerimize, geleceğimize dair bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için önümüzdeki otuz, kırk, elli yılları planladığımız bir süreci işletiyoruz" dedi.

