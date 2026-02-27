Bayram ikramiyesi 5 bin TL

AK Parti mali ve sosyal adımların atılacağı yeni bir torba kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Ramazan Bayramı'na 19 gün kala emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı belirlenecek. Torba teklif ile ikramiyenin 5 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor. 17 milyon 783 bin emekliyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin etki analizi çıkarılacak. Halihazırda 4 bin TL olan ikrâmiye tutarına bin lira yani yüzde 25'lik artış yapılması üzerinde duruluyor. Bayram ikramiyesinin bin lira artırılması durumunda Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek ikramiyenin toplam maliyetinin yaklaşık 36 milyar lira olacağına işaret ediliyor. Teklifin pazartesi ya da salı günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

VATANDAŞ LEHİNE ADIM ATILACAK

Edinilen bilgiye göre, bedelli askerlikten yararlanma ve ödeme koşullarına ilişkin değişikler de pakette yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki hafta grup toplantısında, 11 ildeki 455 bin afet konutunun depremzedelere ödemeleri anahtar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlamak üzere 18 yıl sabit taksitle verileceğini, konutların ortalama fiyatlarının 1 milyon 890 bin lira olarak belirlendiğini söylemişti. Erdoğan, "Peşin ödemek isteyen olursa Meclisimizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse 4'te biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak" demişti. AK Parti, bu açıklamalar doğrultusunda kanun teklifi çalışmalarına başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için yapılan konutların ücretini peşin ödeyerek tapu sahibi olmak isteyenlere yönelik düzenleme üzerinde durulacak. Buna göre depremzede hak sahiplerinden 484 bin lira tahsil edilmesi planlanıyor.

DOĞUM İZNİ VE ÖĞRENCİ AFFI

BUNUN dışında, söz konusu kanun teklifinde ayrıca bazı KDV istisnalarına ilişkin maddeler de bulunacak. Doğum izninin artırılması, öğrenci affı ve sosyal medya düzenlemesinin de teklifte olması öngörülüyordu. Ancak konuların ayrı teklifler halinde değerlendirilmesine karar verildiği öğrenildi.