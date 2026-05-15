Bayram öncesi fahiş fiyat denetimi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağdur olmaması için sebze-meyve halleri ile otogarlarda fahiş fiyat denetimi başladı. Ticaret Bakanlığı ekipleri illerde sahaya indi. Vatandaşların mutfak alışverişlerini güven ve huzur içerisinde yapabilmelerini sağlamak, piyasada arz-talep dengesini korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için haller denetlenirken, otogarlarda da bilet fiyatlarında fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı kontrol ediliyor.

HALLERE SIKI TAKİP

İstanbul'dan Ankara'ya Van'dan İzmir'e, Samsun'dan Bursa'ya kadar Türkiye'nin her ilinde Ticaret İl Müdürlükleri ekipleri sebze-meyve hallerinde fiyat denetimi yapmaya başladı. Denetimlerde tezgâhlarda bulunan ürünlerin kimlik etiketleri ve künyeleri tek tek inceleniyor. Ekipler, ürünlerin hangi üreticiden geldiğini, hale giriş tarihini, fiyat bilgilerini ve komisyon oranlarını kontrol ediyor. Komisyon oranlarının yasal sınır olan yüzde 8'i aşıp aşmadığı denetlenirken, ürünlerin stok durumu ile fiyat değişimleri de karşılaştırılıyor. Fahiş fiyat ve kayıt dışı satış iddialarına yönelik de inceleme yapılıyor. Denetimlerde alış ve satış faturaları arasındaki uyum, irsaliye bilgileri ve künye kayıtları kontrol ediliyor.

BİLET FİYATLARINA BAKILIYOR

Bayram öncesinde illerdeki şehirlerarası otobüs terminalleri de mercek altına alındı. Ticaret İl Müdürlükleri ekipleri otogarlarda da fiyat denetimi yapıyor. Terminallerdeki firmalar tek tek incelenerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu tavan ve taban ücretlerinin üzerinde biletleme yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. İllerde Ticaret Bakanlığı ekipleri fırın ve marketlerde de denetimlerini sürdürecek.



EKİPLER SAHADA

İSTANBUL Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde toplam 12 ekip ve 30 uzman personelle eş zamanlı denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi. Menteşe, denetimlerde ürünlerin künye bilgileri, fiyat ve belge denetimi, komisyon sınırı ve toptan satış miktarlarının kontrol edildiğini belirtti. Menteşe otogarda yapılan denetimlerde 10 gün öncenin bilet fiyatlarına baktıklarını anlattı. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan da denetimler sonucunda herhangi bir uyumsuzluk durumunda idari yaptırım uygulandığını belirtti. Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ise, bayram süresince de denetimlerin devam edeceğini kaydetti.