Bayram öncesi fahiş fiyat denetimi: Bakanlıktan tüketicilere uyarı! Raf ile kasa fiyatını karşılaştırın

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, tüketicileri fahiş fiyata karşı korumak ve piyasada adil rekabet ortamı oluşturmak amacıyla market, restoran ve kafelere yönelik denetimler yıl boyunca devam ediyor.

Denetimler, özellikle ramazan ayı öncesi ve süresince de etkin şekilde sürdürüldü. Ekipler, bu doğrultuda özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat etiketlerini inceledi.

Denetimlerde özellikle un, ekmek, kuru gıda, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat, meyve, sebze, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemelerindeki fiyat hareketlilikleri kontrol edildi.