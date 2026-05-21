Bayram öncesi gıda denetimleri artırıldı: 1523 işletmeye 250 milyon TL ceza kesildi!

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan 800'ü aşkın resmi kontrol görevlisi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri düzenli olarak kontrol ediliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tüketiminin artması beklenen tatlı, şekerleme, çikolata ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı.

Ayrıca et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren işletmelerde, kıyma makineleri, bıçaklar ve diğer ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun muhafaza şartları başta olmak üzere resmi kontroller sürdürülüyor.

Bakırköy'de gerçekleştirilen denetimler kapsamında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul'un 16 milyon tüketicisiyle beraber çok yoğun gıda ürünlerinin tüketildiği bir şehir olduğunu vurgulayarak, 800'ü aşkın gıda kontrol görevlisiyle beraber 7 gün 24 saat esaslı olarak vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi konusunda denetimleri yoğun şekilde devam ettirdiklerini söyledi.