Haberler Ekonomi Haberleri Bayram sonrası ekonomi gündemi yoğun: Enflasyon, faiz kararı ve büyüme rakamları açıklanacak
Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:38

Bayram sonrası ekonomi gündemi yoğunlaşırken, piyasaların odağında mayıs ayı enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın faiz kararı yer alacak. Büyüme ve dış ticaret rakamlarının da açıklanacağı süreçte, ekonomik görünüm açısından kritik veriler yakından takip edilecek.

Kurban Bayramı'nın ardından ekonomi piyasalarının odağında kritik veriler yer alacak. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yakından izlenecek.

Son dönemde İran'da yaşanan çatışmalar küresel ekonomiler üzerinde baskı oluştururken, yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırdı. Bu gelişmeler Türkiye ekonomisine de yansıdı. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,18 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Haziran Cuma günü mayıs ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi aylık yaklaşık yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Enflasyon verilerinin ardından dikkatler 11 Haziran'da gerçekleştirilecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilecek. TCMB, nisan ayındaki toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Öte yandan bazı uluslararası finans kuruluşları, geçtiğimiz hafta yayımladıkları değerlendirmelerde faiz artırımı ihtimaline dikkat çekmişti.

BÜYÜME VE DIŞ TİCARET VERİLERİ DE GÜNDEMDE

Ekonomi takviminde öne çıkan diğer önemli başlıklardan biri de büyüme verileri olacak. TÜİK'in, 1 Haziran'da yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklaması bekleniyor.

Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın düzenleyeceği toplantıda kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
