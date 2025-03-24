Bayram tatilinde 3.5 milyon kişi otobüsle seyahat edecek

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın, okulların ara tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketliliğin 27 Mart itibarıyla başlayacağını belirterek, "Ramazan Bayramı tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak. Yaklaşık 3.5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz" dedi. Normal seferlerde biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirten Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 27 Mart'ta başlayacak otobüslerdeki hareketlilik, dönüşte 6-7 Nisan'da olacak. Otobüs firmalarından talep gelmesi durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için başvuruda bulunacağız" diye konuştu.

ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL

Tatil süresince yollarda yoğunluk olacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yıldırım, zaman zaman otobüs kazaları yaşandığını hatırlatarak, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi. Yıldırım, otobüs biletlerinde herhangi bir zammın söz konusu olmadığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği listede taban fiyatın uygulanacağını sözlerine ekledi.