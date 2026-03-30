Bayram tatilinde akaryakıt talebi zirve yaptı! Motorine 34,7 milyar, benzine ise 12,9 milyar TL harcandı

Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilini kapsayan dönemde akaryakıt talebi, günlük ortalamalarda son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, 14-22 Mart döneminde toplam akaryakıt satışları 726,4 milyon litre oldu. Bunun 208,3 milyon litresini benzin, 518,1 milyon litresini ise motorin oluşturdu.
Toplam satışların yüzde 71,3'ü motorin, yüzde 28,7'si benzinden oluşurken, günlük ortalama tüketim benzinde 23,1 milyon litre, motorinde ise 57,6 milyon litre olarak kaydedildi.
BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE REKOR SATIŞ
Bayram tatiliyle artan şehirler arası hareketlilik ve bireysel araç kullanımının etkisiyle akaryakıt talebi hızla yükseldi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 19 Mart'ta motorin satışları 87,5 milyon litreye, benzin satışları ise 30 milyon litreye ulaşarak zirve yaptı.
GEÇMİŞ YILLARA GÖRE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ
Geçen yıl bayram tatilini kapsayan 10 günlük dönemde toplam satış 750,3 milyon litre olarak kaydedilmişti. Bu dönemde günlük ortalama benzin satışı 21,3 milyon litre, motorin satışı ise 53,7 milyon litre seviyesindeydi.
2024 yılında ise bayram döneminde toplam akaryakıt satışları 714,9 milyon litre olurken, günlük ortalama benzin tüketimi 19,7 milyon litre, motorin tüketimi ise 51,8 milyon litre olarak gerçekleşmişti.
Bu yıl toplam satış hacmi dönem süresinin daha kısa olması nedeniyle sınırlı kalırken, günlük ortalama tüketimde son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.
AKARYAKITA 47,6 MİLYAR LİRA HARCANDI
Bayram tatili boyunca akaryakıt için ödenen toplam tutar yaklaşık 47,6 milyar lira olarak hesaplandı. Bunun 34,7 milyar lirasını motorin, 12,9 milyar lirasını ise benzin satışları oluşturdu.
Aynı dönemde motorinin litre fiyatı ortalama 67,08 lira, benzinin litre fiyatı ise 61,76 lira seviyesinde gerçekleşti. Fiyatlardaki dalgalanmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının etkili olduğu değerlendirildi.
EN FAZLA TÜKETİM İSTANBUL'DA
Bayram tatilinde en fazla motorin satışı 68 milyon litreyi aşan miktarla İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 33,6 milyon litre ile Ankara, 25,2 milyon litre ile İzmir izledi.
Benzin satışlarında da ilk sırada 43,2 milyon litre ile İstanbul yer aldı. Ankara 19,3 milyon litre, İzmir ise 11,8 milyon litre ile İstanbul'u takip etti.