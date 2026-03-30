Bayram tatilinde akaryakıt talebi zirve yaptı! Motorine 34,7 milyar, benzine ise 12,9 milyar TL harcandı

Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilini kapsayan dönemde akaryakıt talebi, günlük ortalamalarda son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, 14-22 Mart döneminde toplam akaryakıt satışları 726,4 milyon litre oldu. Bunun 208,3 milyon litresini benzin, 518,1 milyon litresini ise motorin oluşturdu.

Toplam satışların yüzde 71,3'ü motorin, yüzde 28,7'si benzinden oluşurken, günlük ortalama tüketim benzinde 23,1 milyon litre, motorinde ise 57,6 milyon litre olarak kaydedildi.