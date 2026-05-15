Bayram trafiğine yakın takip… Uraloğlu: Turuncu ekiplerimiz 7/24 sahada

"TRAFİK GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Uraloğlu, sürücülerin de trafik kurallarına hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı. Uraloğlu, "Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri kullanmak ve sürüş sırasında cep telefonu kullanmamak hayati önem taşıyor." dedi.

Sürücülerin yol yapım ve bakım çalışmalarının sürdüğü kesimlerdeki uyarı levhaları ile işaretçilere dikkat etmelerinin önemine işaret eden Uraloğlu, tatil gidiş ve dönüşlerinde aynı gün ve saatlerde oluşan yoğunluğun bazı güzergahlarda trafik yükünü artırdığını belirtti.

Bakan Uraloğlu ayrıca vatandaşların yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki "Yol Durumu" bölümünden takip edebileceğini söyledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör