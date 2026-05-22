Bayram yoğunluğu havayollarını harekete geçirdi: THY ve AJet’ten yüzlerce ek sefer

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı döneminde sevdiklerine ulaşmak isteyen yolcuların artan taleplerini karşılamak amacıyla 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ek sefer planlandığını duyurdu.

Üstün paylaşımında, THY'nin bayram boyunca yolcularını güvenli şekilde sevdiklerine ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

AJET'TEN 180 EK SEFER KARARI

AJet de Kurban Bayramı tatili için ek uçuş planlamasını açıkladı. Şirket, 21-31 Mayıs tarihleri arasında 134'ü iç hat, 46'sı dış hat olmak üzere toplam 180 ilave sefer gerçekleştirecek.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram dönemindeki yoğun talebi karşılamak amacıyla ek sefer düzenlediklerini ifade ederek tüm yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı ve emniyetli uçuşlar diledi.

HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Kurban Bayramı tatili öncesinde özellikle büyük şehirlerdeki havalimanlarında yolcu yoğunluğu devam ederken, havayolu şirketleri artan talebe karşı ek seferlerle kapasiteyi artırıyor.

