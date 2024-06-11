Bayramda kiralık araç fiyatları iki katına çıktı

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kiralık araçların rezervasyonlarında da artış yaşanırken, günlük kiralama ücretleri bayram dolayısıyla iki katına çıktı. Araçların bayram rezervasyonları yüzde 90'ı aşarken, kiralama firmaları taleplere yetişmeye çalışıyor. Fiyatlar, araçların marka ve modeline göre farklılık gösterirken, ekonomi sınıfı araçlar günlük bin 500 TL'den, üst sınıflar ise 3 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiralanıyor. Fiyatlar gün geçtikçe tırmanırken, yurt dışından gelen tatilcilerinde yoğunluğu artırdığı öğrenildi.Araç kiralama şirketleri, bayram öncesinde dolulukların yüzde 90'ın üstünde olduğunu belirterek, "Memleketine veya tatil bölgelerine gitmek isteyenler yoğunluk yarattı. Bayram tatiline yurtdışına gelen misafirlerde eklenince yoğunluk arttı. Şu an ekonomik sınıfta bir araç, günlük bin 500-bin 750 TL civarı seyrediyor. Üst segmentler 3 bin liradan başlıyor, fiyatlar daha da artacak" dedi.