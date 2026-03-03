Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bazı sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı
Giriş Tarihi: 3.03.2026 13:38 Son Güncelleme: 3.03.2026 13:41

Bazı sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) finansmanı altına alındığını bildirdi.

AA
Bazı sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı
  • ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamasında "Böylelikle genel sağlık sigortalı vatandaşlarımız en modern ve yenilikçi tedavi yöntemlerine daha kolay ulaşacak, akademi dünyamızın desteğiyle ülkemizin inovasyon gücüne destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımda, SGK'nin Klinik Araştırmalarda Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

Sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaları ve teknoloji geliştirme çalışmalarını destekliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sayesinde AR-GE kapasitesini artırmak ve tıbbi inovasyonu teşvik etmek için finansman kapsamını genişlettik. Belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerini SGK finansmanı altına aldık.

Böylelikle genel sağlık sigortalı vatandaşlarımız en modern ve yenilikçi tedavi yöntemlerine daha kolay ulaşacak, akademi dünyamızın desteğiyle ülkemizin inovasyon gücüne destek olacağız.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
ARKADAŞINA GÖNDER
Bazı sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz