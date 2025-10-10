Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bazı ülkelerden lastik ithalatına damping soruşturması açılacak
Giriş Tarihi: 10.10.2025 08:41

Bazı ülkelerden lastik ithalatına damping soruşturması açılacak

Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Hindistan menşeli "muhtelif kauçuktan yeni dış lastiklerin" ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

AA
Bazı ülkelerden lastik ithalatına damping soruşturması açılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan ve Slovakya menşeli "hafif ticari araç dış lastikleri", Güney Kore ve Sırbistan menşeli "ağır vasıta dış lastikleri", Çekya ve Hindistan menşeli "zirai araç dış lastikleri" eşya tanımlı "muhtelif kauçuktan yeni dış lastikler" ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuru üzerine söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bazı ülkelerden lastik ithalatına damping soruşturması açılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz