BBVA’dan Türkiye için büyüme tahmini

BBVA Research, 2025'in son çeyreğinde Türkiye'de üretim tarafında sanayi faaliyetinin daraldığını, hizmetler sektörünün yatay seyrettiğini ve inşaatta belirgin bir ivme kaybı görüldüğünü açıkladı. Tarım sektörü ise yılın ilk üç çeyreğindeki sert düşüşün ardından teknik bir toparlanma gösterdi.

2025 genelinde büyümenin ana motorunun geniş hizmetler sektörü olduğu, tarımın ise büyümeye negatif katkı sağladığı ifade edildi. İnşaat ve sanayi sektörlerinin büyümeye katkısının ise yaklaşık 1 puan seviyesinde kalarak sınırlı olduğu vurgulandı.

BBVA'nın aylık GSYH göstergesi, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık %3 büyümeye işaret ediyor. Bu oran, 2025'in dördüncü çeyreğinde kaydedilen %0,4'lük çeyreklik artışın ardından yaklaşık %0,7'lik çeyreklik büyüme anlamına geliyor.

Talep tarafında ise 2025'in son çeyreğinde beklentilerin aksine özel tüketim hız kazanırken, yatırımlar çeyreklik bazda geriledi. Stoklar hariç iç talebin 2025 boyunca büyümeye önemli katkı sağladığı, dış talebin ise negatif etkide bulunduğu belirtildi. Arz ve talep arasındaki dengesizliğin sürdüğü ve çıktı açığının nötr seviyelere yakın seyrettiği ifade edildi.

BBVA, İran ve bölgedeki genel çatışmaların süresi ve kapsamının belirsizliğinin ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturabileceğine, ticaret ve cari denge üzerinde baskı yaratabileceğine ve enflasyon açısından yukarı yönlü riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Ancak iyi dengelenmiş politika adımlarının, ılımlı büyüme hedefiyle jeopolitik riskleri sınırlayabileceği vurgulandı. Banka, gelişmelere bağlı revizyon olasılığını saklı tutarak 2026 büyüme tahminini %4 olarak koruyor.