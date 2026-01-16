BDDK açıkladı: Tüketici kredilerindeki artış hız kesti

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 9 Ocak haftasında 25 milyar 739,4 milyon liralık düşüşle 23 trilyon 50 milyar 794 milyon liradan 23 trilyon 25 milyar 55 milyon liraya indi.

BDDK ve TDM verileriyle hazırlanan güncel grafikler, tüketici kredilerinde bir süredir gözlenen yukarı yönlü eğilimin 9 Ocak 2026 haftası itibarıyla duraksama belirtileri göstermeye başladığını ortaya koydu.

Kur etkisinden arındırılmış ve 13 haftalık ortalamalar üzerinden yıllıklandırılmış hesaplamalara göre, tüketici kredilerindeki büyüme oranı yüzde 60,2 olarak gerçekleşti. Böylece art arda dört haftadır süren yükseliş serisi sona ermiş oldu.

Veriler, kredi türleri arasında farklılaşmanın devam ettiğine işaret etti. Tüketici kredilerinde büyüme hızı 2024 ortasında yüzde 46,3 seviyelerine kadar gerilemiş, 2025 boyunca dalgalı bir seyir izledikten sonra yeniden toparlanma göstermişti. Ancak son haftadaki görünüm, bireysel kredilerde büyüme ivmesinin zayıflamaya başladığını gösterdi.

Ticari krediler cephesinde ise daha sınırlı bir büyüme performansı öne çıktı. 2022 başında yüzde 56,1 düzeyinde olan ticari kredi büyümesi, 9 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 24,5'e kadar geriledi. Bu oran, 2024 başında kaydedilen yüzde 38,3 seviyesinin de belirgin şekilde altında kaldı ve ticari kredilerdeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

Söz konusu göstergeler, kredi piyasasındaki eğilimleri daha net ortaya koyabilmek amacıyla döviz kuru etkilerinden arındırılmış, kısa vadeli dalgalanmaları sınırlamak için ise 13 haftalık ortalamalar kullanılarak yıllıklandırılmış veriler üzerinden hesaplandı.

Genel tablo, bireysel kredilerde hâlen güçlü olmakla birlikte hız kesen bir büyümeye, ticari kredilerde ise baskı altında ve sınırlı bir artış eğilimine işaret etmeyi sürdürdü.