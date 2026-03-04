BDDK, İktisat Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin bankacılık faaliyetlerine başlamasına onay verdi.

Karar, Resmî Gazete'de yayımlanan "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" ile resmiyet kazandı.

BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce kuruluş izni verilen İktisat Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesinin uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, gerekli incelemeler sonrası bankanın faaliyet göstermesinin uygun bulunduğu ifade edildi.