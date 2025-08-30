BDDK kredi kartı limitlerini mercek altına aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı biçimde artırdığını tespit etti. Bankalara uyarı yazısı gönderilirken, hileli uygulamalara idari yaptırım ve para cezası uygulanacağı bildirildi. Yapılan incelemelerde, müşterilerin gelirlerinin olduğundan daha yüksek gösterildiği ve bu sayede yasal sınırın üzerinde limit tanımlandığı tespit edildi. Mevzuata göre, bir kişiye tanımlanacak kredi kartı limiti aylık net gelirinin en fazla 4 katı olabiliyor. Ancak bazı müşterilere bu sınırın oldukça üzerinde limitler verildi. Örneğin, bir müşteriye gönderilen bilgilendirme mesajında, aylık gelir 198 bin lira olarak gösterilerek kart limiti 428 bin 50 liraya çıkarıldı. Oysa ilgili kişinin gerçek geliri 70 bin lira düzeyindeydi. Buna göre, tanımlanabilecek azami limit 280 bin lirayla sınırlı olmalıydı.

UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

BDDK, bu uygulamaların tespit edilmesi üzerine ilgili bankalara uyarı yazısı gönderdi. Açıklamada, hileli limit artırımı yapan bankalara idari yaptırım ve para cezası uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, müşterilerin istemedikleri halde bu tür düzenli artışlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunularak, bankaların mobil uygulamalarındaki "Kart Ayarları" bölümünden "düzenli limit artışı" seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatıldı.