BDDK’dan iki yatırım bankası için iptal kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan iki ayrı kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre SLM Yatırım Bankası AŞ ile Asır Yatırım Bankası AŞ için daha önce verilen kuruluş izinleri iptal edildi.

SLM YATIRIM BANKASI'NIN KURULUŞ İZNİ İPTAL EDİLDİ

BDDK kararında, Kurulun 12 Mart 2026 tarihli toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda, daha önce 4 Mayıs 2023 tarihli karar ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası AŞ'nin izninin iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 11'inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

ASIR YATIRIM BANKASI İÇİN DE BENZER KARAR

BDDK, Asır Yatırım Bankası AŞ hakkında da kuruluş izninin iptal edilmesine karar verdi. Kurulun 12 Mart 2026 tarihli toplantısında yapılan inceleme sonucunda alınan kararda, bankaya 23 Mart 2023 tarihinde verilen kuruluş izninin iptal edildiği belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Söz konusu kararlarla birlikte her iki yatırım bankasının daha önce verilen kuruluş izinleri resmi olarak geçersiz hale gelmiş oldu.