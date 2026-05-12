Belçika ile ticarette hedef 15 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla 9.3 milyar dolara ulaştığı belirterek, "İki ülke, sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu, Belçika Kraliçesi Mathilde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, Mathilde'nin başkanlığındaki heyet ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.





719 ŞİRKET TÜRKİYE'DE

Belçika'nın Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, "Türkiye'de faaliyet gösteren 719 Belçika şirketinin varlığı, ekonomimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Belçikalı şirketlerin 2003 yılından bu yana gerçekleştirdikleri toplam yatırım miktarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu dile getirdi. DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye ile Belçika'nın farklı alanlarda birbirini tamamlayan iki ekonomi olduğunu belirtti. Belçika Kraliçesi başkanlığındaki heyet İstanbul Deniz Müzesi'ni de ziyaret etti. Mathilde'ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti.



TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Belçika ve Türkiye'nin bazı sektörlerde tamamlayıcı nitelikte güçlerinin bulunduğunu ifade ettii. Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, Türkiye'nin Avrupa Birliği dışındaki en önemli ekonomik ortaklardan biri olduğunu belirterek, "Türkiye geleceğe yönelik stratejik bir ortak" dedi.