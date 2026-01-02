Belgesiz konaklama ilanları yasaklandı

Kayıt dışı kısa süreli kiralama yapan işletme ve şahıslara yönelik yeni tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda belgesiz konaklama işletmeleri ile izin belgesi olmadan kısa süreli kiralanan konutların elektronik ortamda ilan verilerek tanıtımı, pazarlaması ve satışının yapılması yasaklandı. Yeni tebliğ kapsamında, konaklama işletmelerinin ve turizm amaçlı konutların elektronik ticaretine ve tanıtımına ilişkin ilan verilmesi aşamasında, işletmelerin belge numaralarının bakanlığa ait veri tabanı üzerinden doğrulanması ve bu belge numaralarına ilanda kolaylıkla görülebilecek şekilde yer verilmesi zorunlu kılındı. Söz konusu zorunluluk, seyahat acentelerini de kapsıyor.