Benzin motorin (akaryakıt) fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle motorin ve benzin fiyatı gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devma ediyor. Özellikle araç sahipleri konuya ilişkin olarak güncel satış fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu noktada "13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle zirve rakamları gören brent petrolün piyasasındaki bu hareket ülkemizde de akaryakıt fiyatları için zam anlamına geliyor. Peki, 13 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi? İşte detaylar...

11 Haziran günü yapılan zammın ardından benzin fiyatları İstanbul'da 28,45 TL'ye, Ankara'da 28,56 TL'ye ve İzmir'de 28,55 TL'ye yükselmiş oldu. Şimdilerde piyasayı yakından takip etmek isteyen vatandaşlar "13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Yeni zam iddialarına karşın EPGİS'ten konuya ilişkin bugün bir açıklama yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi? İşte son durum ve detaylar...