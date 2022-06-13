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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin motorin (akaryakıt) fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:43

Benzin motorin (akaryakıt) fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

Benzin motorin akaryakıt fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle motorin ve benzin fiyatı gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devma ediyor. Özellikle araç sahipleri konuya ilişkin olarak güncel satış fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu noktada "13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle zirve rakamları gören brent petrolün piyasasındaki bu hareket ülkemizde de akaryakıt fiyatları için zam anlamına geliyor. Peki, 13 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi? İşte detaylar...

11 Haziran günü yapılan zammın ardından benzin fiyatları İstanbul'da 28,45 TL'ye, Ankara'da 28,56 TL'ye ve İzmir'de 28,55 TL'ye yükselmiş oldu. Şimdilerde piyasayı yakından takip etmek isteyen vatandaşlar "13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Yeni zam iddialarına karşın EPGİS'ten konuya ilişkin bugün bir açıklama yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi? İşte son durum ve detaylar...

Benzin motorin akaryakıt fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

Antalya Akyakıt Fiyatları

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

Benzin motorin akaryakıt fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

İzmir Benzin Ve Motorin Fiyatı

İzmir'de benzin litre fiyatı 28,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

Benzin motorin akaryakıt fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

Ankara Benzin Ve Motorin Fiyatı

Ankara'da benzin litre fiyatı 28,56 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 28,00 TL

Benzin motorin akaryakıt fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

İstanbul Benzin Ve Motorin Fİyatı

İstanbul'da benzin litre fiyatı 28,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,91 TL

Benzin motorin akaryakıt fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

13 Haziran Güncel LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Benzin motorin akaryakıt fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.

Benzin motorin akaryakıt fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.

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Benzin motorin (akaryakıt) fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?
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