Benzin motorin (akaryakıt) fiyatları son durum: 13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?

11 Haziran günü yapılan zammın ardından benzin fiyatları İstanbul'da 28,45 TL'ye, Ankara'da 28,56 TL'ye ve İzmir'de 28,55 TL'ye yükselmiş oldu. Şimdilerde piyasayı yakından takip etmek isteyen vatandaşlar "13 Haziran 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Yeni zam iddialarına karşın EPGİS'ten konuya ilişkin bugün bir açıklama yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, yeni zam geldi mi? İşte son durum ve detaylar...
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.
Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.
ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.