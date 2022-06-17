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Giriş Tarihi: 17.6.2022 07:27 Son Güncelleme: 17.6.2022 07:27

Benzin ve motorin ne kadar oldu? 17 Haziran 2022 güncel LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzine mazota zam geldi mi, indirim var mı?

Benzin ve motorin ne kadar oldu? 17 Haziran 2022 güncel LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzine mazota zam geldi mi, indirim var mı?

Benzin fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri takibi sürüyor. 15 Haziran 2022 itibarıyla gelen bilgiye göre; benzinin litre fiyatına pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. Başta araç sahipleri olmak üzere vatandaşlar güncel benzin fiyatı bilgisini öğrenmek istiyor. Peki; 17 Haziran Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç para? İşte benzin fiyatları grafiği son dakika gelişmeleri.

Benzin fiyatı güncel durum bilgisi 17 Haziran 2022! Perşembe sabahı en çok araştırılan konular arasında akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları yer aldı. Pek çok kişi benzine indirim mi geldi sorusuna yanıt ararken başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere genel olarak benzinin litre fiyatı internet üzerinden araştırılıyor. Peki; 17 Haziran Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç para? İşte benzin fiyatları güncel liste.

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL DURUM!

Benzinin litre fiyatına 15 Haziran 2022 itibarıyla pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. İndirimin güncel rakamlara yansıması bekleniyor.

İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,68 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,93 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,83 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

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Benzin ve motorin ne kadar oldu? 17 Haziran 2022 güncel LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzine mazota zam geldi mi, indirim var mı?
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