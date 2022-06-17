Benzin fiyatı güncel durum bilgisi 17 Haziran 2022! Perşembe sabahı en çok araştırılan konular arasında akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları yer aldı. Pek çok kişi benzine indirim mi geldi sorusuna yanıt ararken başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere genel olarak benzinin litre fiyatı internet üzerinden araştırılıyor. Peki; 17 Haziran Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç para? İşte benzin fiyatları güncel liste.