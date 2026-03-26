Haberler Ekonomi Haberleri Benzinli mi elektrikli mi? Avrupa'da en çok satılan otomobiller belli oldu
Giriş Tarihi: 26.03.2026 09:44 Son Güncelleme: 26.03.2026 09:58

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalarla yükselişe geçen petrol fiyatları otomobilde tercihleri değiştirmeye başladı. Avrupa'da elektrikli otomobiil satışı Şubat ayında yükselişini sürdürdü. Hibrit araçlar liderliğini korurken, benzinli araçlar ise yüzde 23 satış ile ikinci sırada yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı, yılın ilk ayında yaşanan düşüşün ardından Şubat ayında yeniden büyüme kaydetti. Veriler, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklandı.

ŞUBAT AYINDA SATIŞLAR ARTTI

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni otomobil satışları, Şubat 2026'da geçen yılın aynı dönemine göre %1,4 artarak 865 bin 437 adede ulaştı. Böylece Ocak ayındaki daralmanın ardından pazarda sınırlı da olsa toparlanma görüldü.

HİBRİT ARAÇLAR LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Satışların yakıt türüne göre dağılımı, sektördeki dönüşümün hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu. Hibrit araçlar %38,7 pay ile liderliğini korurken, benzinli araçlar %23,1 ile ikinci sırada yer aldı.

Tam elektrikli araçların (BEV) payı %18,3'e yükselirken, fişli hibritlerin payı %9,7 oldu. Dizel araçların payı %8,1'e gerilerken, diğer yakıt türleri %2,1 seviyesinde kaldı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Şubat ayında elektrikli otomobil satışları yıllık bazda %20,6 artarak 158 bin 280 adede çıktı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam payı ise %66,7'ye ulaşarak pazardaki dönüşümün hızlandığını gösterdi.

YILIN İLK İKİ AYINDA HAFİF DÜŞÜŞ

Buna karşın yılın ilk iki ayına bakıldığında toplam satışlar %1,2 gerileyerek 1 milyon 664 bin 680 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, yıl genelinde talebin henüz tam olarak toparlanmadığına işaret ediyor.

AB DIŞI ÜLKELER DAHİL TABLO DAHA GÜÇLÜ

AB dışındaki Avrupa ülkelerinin de dahil edildiği geniş bölgede Şubat ayında toplam 979 bin 321 araç satıldı. Bu da yıllık bazda %1,7 artış anlamına geliyor.

Bu pazarda satılan araçların yaklaşık üçte ikisinin elektrikli olması, Avrupa genelinde elektrikli mobiliteye geçişin hızlandığını açıkça ortaya koyuyor.

