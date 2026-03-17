Beş yılda 11 milyarlık yatırım

Tarım Kredi KOOP Market'in 2025 performansı açıklandı. 5 yılda yaklaşık 11 milyar TL yatırım gerçekleştiren KOOP Market, 4.500 satış noktasına ve 11 bin çalışan sayısına ulaştı. Şirketin cirosu 2025'te 66.4 milyar TL'ye çıktı. KOOP Market, Türkiye'nin en hızlı büyüyen perakende zincirlerinden biri oldu. Şirketin yönetim kurulu, KOOP Market'in büyüme performansı, yatırım stratejisi ve finansal sonuçlarını değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, KOOP Market'in gelişiminin yalnızca sayısal büyüklüklerle değil, kurduğu sistemin niteliğiyle değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, şirketin klasik bir perakende zinciri olmanın ötesinde Türkiye'nin gıda arz güvenliğini güçlendiren stratejik bir yapı inşa ettiği ifade edildi. Açıklamada, "KOOP Market üretimden lojistiğe ve perakendeye uzanan entegre yapısıyla, hem üreticiyi destekleyen hem de tüketiciye uygun fiyat sunan sürdürülebilir bir model ortaya koydu" denildi. KOOP Market'in son 5 yılda yaklaşık 11 milyar TL yatırım gerçekleştirdiği de belirtildi.

ZARAR DEĞİL YATIRIM

2025 yılı finansal sonuçları kapsamında oluşan 4.7 milyar TL net zararın, kamuoyunda yanlış yorumlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu tablo hızlı büyüme ve yüksek yatırım döneminin doğal sonucudur. Bu zarar plansızlıktan değil, büyümenin finansman maliyetlerinden kaynaklandı. KOOP Market'in yatırım süreci önemli ölçüde olgunlaşma aşamasına geldi. Şirket artık ölçek ekonomisinin avantajlarını toplamaya başladı" ifadeleri kullanıldı.

2026'DA HEDEF 100 MİLYAR CİRO

2026'da 100 milyar TL ciro hedefledikleri belirtilen açıklamada, yaklaşık 50 milyar TL piyasa değerine ulaşıldığı vurgulandı. Açıklamada, "2.5 milyar TL öz sermaye ile 5 yıl gibi kısa bir sürede 4.500 satış noktasına ulaşılması önemli bir büyüme başarısıdır. Bu ölçekteki yatırımlar sınırlı kuruluş sermayesi nedeniyle büyük ölçüde dış finansman ve borçlanma yoluyla karşılandı. Piyasa koşullarında belirli vadeler ve maliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen bu finansman yapısı, yatırım döneminde finansman giderlerini artırdı ve buna bağlı olarak geçici zarar oluşumu kaçınılmaz oldu" denildi. Büyüme stratejisinde daha fazla tüketiciye uygun fiyatlı ürün ulaştırma hedefinin kısa vadeli kârlılığın önünde konumlandırılmasının, bu yatırımları elzem hale getirdiği de vurgulandı.



ENTEGRE GIDA EKOSİSTEMİ

KOOP Market'in klasik bir perakende zinciri olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin güçlü üretici ağı sayesinde 2025 yılında yaklaşık 1 milyon ton ürün ve 20 milyar TL tutarında doğrudan çiftçi alımı gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu modelin, üreticiden doğrudan tedarik ile aracı maliyetlerini düşürdüğü ve tüketiciye daha uygun fiyat sunduğu vurgulandı. Açıklamada "Amacımız maksimum kâr değil; çiftçiyi destekleyen, tüketiciyi koruyan ve gıda piyasasında fiyat istikrarına katkı sağlayan bir model oluşturmaktır" denildi.