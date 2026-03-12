Besler, inovasyon ve Ar-Ge stratejileriyle 2025’te sürdürülebilir büyümesini güçlendirdi

Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ sektörlerindeki güçlü markalarıyla gıda sektörünün dönüşümüne öncülük eden Besler, 16 kategoride 1250 ürün ve 55 markasıyla faaliyet gösterirken, perakende ürünleriyle Türkiye'de yılda yaklaşık 21 milyon hanede 64 milyon tabakta yer alıyor. 2025 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Besler'in, 2025 yılı brüt kârı yüzde 3,6 artışla 8 milyar TL'ye, cirosu 32,5 milyar TL'ye ulaşırken; FAVÖK marjı da bir önceki yıla göre 0,5 puan artışla yüzde 13,3 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde şirket 2,9 milyar TL ihracat geliri elde etti.

İNOVASYON, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLDU

Gıda sektöründe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk yağ ve dondurulmuş gıda Ar-Ge merkezlerine sahip şirket olan Besler, 2025 yılında 90,7 milyon TL Ar-Ge ve inovasyon yatırımı gerçekleştirdi. Şirket, dondurulmuş gıda, konserve, yağ ve donuk fırıncılık kategorilerinde 50 yeni ürün lansman ve relansmanıyla inovasyon gücünü büyümeye dönüştürdü. Dondurulmuş gıda kategorisinin lider markası SuperFresh, pizza kategorisindeki varlığını premium ürünü Pizza Artizan ile güçlendirirken; hazır yemek kategorisine lazanya ve ton balıklı salata çeşitleriyle giriş yaptı. SuperFresh'in 2025 yılında perakende cirosundaki büyümesinin yüzde 29'u son iki yılda pazara sunduğu yenilikçi ürünlerden geldi. Yağ iş biriminde ise Besler, ilk sürülebilir peynir formatındaki ürünleri Ülker Sürmix markasıyla pazara sundu. 2025 yılında 30'uncu yaşını kutlayan Bizim Yağ, krema ve sıvı yağ kategorilerine giriş yaparak portföyünü genişletti.

GÜÇLÜ İLETİŞİM, SATIŞ PERFORMANSI VE DİJİTAL LİDERLİĞE KATKI SAĞLADI

Besler, 2025 yılında lider markalarıyla büyümesini sürdürürken; iletişim, inovasyon ve ulaşılabilirlik odağındaki pazarlama stratejileriyle sektörde fark yarattı. Dondurulmuş gıda kategorisinin lideri SuperFresh, "Dolapta Ne Var?" kampanya döneminde yüzde 40'a varan satış artışı elde etti. Marka, tüketiciyle kurduğu güçlü bağ ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı sayesinde ikinci kez "Türkiye'nin En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası" seçildi.

Markanın tarım alanında kadın çiftçilere fırsat eşitliği sunan "Tarımın Kadın Yıldızları" projesinin ürünü Ege'den Hasat Bezelye, lansman döneminde Michelin tavsiyeli bir restoranın menüsünde yer aldı. 2025 yılında 30'uncu yılını kutlayan Bizim Yağ'ın "Hamur Bizim İşimiz" YouTube kanalı, 1,6 milyonu aşan abone sayısıyla Türkiye'nin en yüksek takipçili, dünyanın ise ikinci en büyük markalı yemek kanallarından biri oldu.

BESLER, TARIMIN DİJİTAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜNDE DE ÖNCÜ

Türkiye'nin en büyük tarımsal ham madde tedarikçilerinden biri olan Besler, 2025 yılında da çiftçilerle kurduğu güçlü iş birlikleriyle sorumlu tarım uygulamalarını geliştirmeye devam etti. SuperFresh'in en önemli ham maddelerinden patatesin sürdürülebilirliği amacıyla AB ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen yapay zekâ destekli SAFER (Smart Agriculture Fields in the European Region) projesi, Avrupa'nın en büyük gıda inovasyon topluluğu EIT Food'dan 2,8 milyon euro hibe aldı. Tarımda fırsat eşitliğini destekleyen Tarımın Kadın Yıldızları projesi de genişleyerek, Besler'in sözleşmeli üretim modelindeki kadın çiftçi oranını yüzde 27'ye çıkardı.

MERT ALTINKILINÇ: "GIDA SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYORUZ"

Besler CEO'su Mert Altınkılınç, 2025 yılı performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Besler olarak 2025 yılını güçlü bir finansal performans ve stratejik hedeflerimizle uyumlu bir büyümeyle tamamladık. Sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda inovasyon odağımızı daha da güçlendirdik. Çevik iş yapma modelimiz ve dinamik organizasyon yapımız sayesinde değişen koşullara hızla uyum sağlarken; lider markalarımızla kategorilerimizdeki öncü konumumuzu pekiştiriyoruz. Tarladan tabağa uzanan değer zincirinde ekosistemi dönüştüren bir rol üstlenmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü finansal yapımız, Ar-Ge yatırımlarımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla sektöre yön veren, geleceği bugünden inşa eden bir şirket olma kararlılığımızı sürdüreceğiz."