BES’te birikimin yüzde 65’i getiriden

Katılım Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun vadeli tasarrufun ve doğru fon dağılımının sistem getirilerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekti. Şirketin paylaştığı verilere göre, BES'te uzun süre kalan katılımcıların toplam birikimlerinin yüzde 50 ila yüzde 65'lik bölümü doğrudan sistem getirilerinden oluşabiliyor. Şirketin Genel Müdürü Ayhan Sincek, 10 milyonu aşan katılımcı sayısı ve 2.4 trilyon lirayı geçen fon büyüklüğüyle BES'in Türkiye'nin en büyük uzun vadeli tasarruf araçlarından biri haline geldiğini belirtti.

3 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

Şirketin verdiği örneğe göre, sisteme aylık 5 bin TL katkı payı yatıran bir katılımcının yıllık birikimi devlet katkısıyla birlikte 72 bin TL seviyesine ulaşıyor. Fon getirileriyle birlikte bu tutar daha da büyüyor. 20 yıllık perspektifte değerlendirildiğinde ise toplam yatırılan ana para yaklaşık 1.5 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, devlet katkısı ve fon getirileriyle toplam birikim 3 milyon TL'nin üzerine çıkabiliyor. Böylece toplam birikimin önemli kısmı sistemin oluşturduğu getiriden kaynaklanıyor. Katılım Emeklilik verilerine göre BES'te sistemde kalış süresi kritik önem taşıyor. Özellikle bileşik getirinin etkisi uzun vadede daha belirgin hale geliyor. Şirketin değerlendirmesine göre 30 yaşında sisteme dahil olan bir katılımcı ile 40 yaşında sisteme giren bir kişi arasında emeklilik döneminde yüzde 60'a varan birikim farkı oluşabiliyor.