Haberler Ekonomi Haberleri BES'te çocukların birikimi 100 milyarı aştı
Giriş Tarihi: 26.05.2026

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 698 bin 755'e çıkarken devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 102 milyar 231.8 milyon liraya ulaştı. Türkiye'de 2021 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle 18 yaş altı çocuklar veli veya vasileri aracılığıyla BES'e katılabiliyor. Doğumdan itibaren hesap açılabilen ve yüzde 20 devlet katkısıyla desteklenen sistem, çocuklara gelecekteki harcamaları için finansal güvence sunuyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla 18 yaş altında olan katılımcılara özel BES'te 15 Mayıs itibarıyla katılımcı sayısı 1 milyon 698 bin 755 oldu. Bu dönemde, yasal temsilcilerin çocukları adına biriktirdiği fon tutarı 82 milyar 728.8 milyon liraya, devlet katkısı fon tutarı ise 19 milyar 503 milyon liraya ulaştı. Böylece çocukların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 100 milyar lira eşiğini aşarak 102 milyar 231.8 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde gönüllü BES katılımcılarının yüzde 16.5'ini, yani yaklaşık her 6 katılımcıdan 1'ini çocuklar oluşturdu. Bu gruptaki birikimler gönüllü taraftaki toplam fon büyüklüğünün yüzde 4.4'üne karşılık geldi.

