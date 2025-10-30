BES’te fon büyüklüğü 1 trilyon 670 milyara ulaştı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 21 Ekim 2025 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 670 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 1 trilyon 475 milyar 701 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 194 milyar 907 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 9 milyon 989 bin kişi oldu. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 7 milyon 785 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 117,6 milyar lira oldu. Sistemdeki devlet katkısının 7 milyar 414 milyon olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 11 milyon 868 bin olarak kayıtlara geçti.