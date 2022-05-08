Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi





REKABET ORTADAN KALKAR

Üretici firmanın e-ticaret satış noktalarına gönderdiği yazıda, "Pazar yerleri ile ilgili objektif ve şeffaf kriterler belirlenmiştir. Kalite temelli objektif kriterler 3 ayda bir tekrar değerlendirilecektir" ifadelerine yer verilirken, böylesi bir kararın beyaz eşyada en yoğun alışveriş dönemine denk gelmesi ve enflasyonla mücadele döneminde rekabeti ortadan kaldıracağı gerekçeleriyle kabul edilemez olduğu belirtildi.