Beyaz yaka hakimiyeti kaybediyor

Bir dönem PowerPoint sunumlarını hazırlayan, strateji raporlarını yazan, toplantılarda rakamları ezbere bilen, şirketin "aklı" olarak görülen beyaz yakalılar artık yeni bir krizle karşı karşıya: Yapay zekâya aşırı bağımlılık ve hâkimiyet kaybıı. Şirketlerde sunumlardan finans tablolarına, müşteri analizlerinden stratejik planlara kadar birçok iş artık birkaç komutla yapay zekâya yaptırılıyor. İlk etapta bu durum verimlilik artışı olarak görüldü. Ancak son aylarda yayımlanan araştırmalar, özellikle bilgi çalışanlarında "hakimiyet kaybı" denilen yeni bir sorunun ortaya çıktığını gösteriyor. SON

ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYDU

Uzmanlara göre birçok çalışan artık hazırladığı raporun detaylarını bilmiyor, toplantılarda derin sorulara cevap veremiyor, hatta kullandığı verinin doğruluğunu dahi kontrol etmiyor. Microsoft Research ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin 319 çalışan üzerinde yaptığı kapsamlı araştırma, üretken yapay zekâ kullanan çalışanlarda eleştirel düşünme refleksinin azaldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre çalışan, yapay zekânın yeteneğine ne kadar fazla güveniyorsa, çıktıları sorgulama oranı da o kadar düşüyor.

"SUNUM VAR AMA HÂKİMİYET YOK"

Kurumsal şirketlerde artık yeni bir manzara oluşuyor. Sunumlar daha profesyonel görünüyor, raporlar daha hızlı hazırlanıyor ancak içerik derinliği ciddi şekilde azalıyor. Şirket yöneticileri özellikle toplantılarda çalışanların hazırladıkları raporların arkasını dolduramadığını anlatıyor. Çünkü birçok çalışan analizleri artık kendisi üretmiyor; ChatGPT, Copilot veya farklı üretken yapay zekâ araçlarından alıyor. Özellikle finans, pazarlama, insan kaynakları ve danışmanlık sektörlerinde bu durumun daha görünür hale geldiği belirtiliyor. Çalışanlar raporu hazırlıyor ancak raporun hangi varsayımlarla oluşturulduğunu bilmiyor. Veriler arasındaki çelişkileri fark edemiyor. Toplantıda gelen ikinci ya da üçüncü derinlikteki sorularda sistem kilitleniyor. Microsoft'un araştırmasına göre çalışanlar özellikle "düşük riskli" gördükleri işlerde yapay zekâ çıktılarını daha az sorguluyor.

ŞİRKETLERDE YENİ DÖNEM: "AI KULLANDIYSAN BELİRT"

BU nedenle dünya genelinde birçok kurum artık yapay zekâ kullanımını kurallara bağlamaya başladı. Bazı şirketler çalışanlardan hazırladıkları rapor veya sunumlarda yapay zekâ kullanıp kullanmadıklarını belirtmelerini istiyor. İnsan kaynakları birimleri ise işe alımlarda adayların yapay zekâ olmadan düşünme ve analiz becerilerini ayrıca ölçmeye başladı. Özellikle hukuk, finans, savunma sanayi ve teknoloji şirketlerinde "AI disclosure" yani "yapay zekâ kullanım bildirimi" uygulamalarının arttığı görülüyor. Küresel hukuk şirketleri tarafından hazırlanan politika rehberlerinde de şirketlerin AI kullanım protokolleri oluşturmasının zorunlu hale geldiği belirtiliyor.