Bilet fiyatları açıklandı! İstanbul–İskenderiye ve Ankara–St. Petersburg seferleri başlıyor
Giriş Tarihi: 22.05.2026 17:13

AJet, dış hat uçuş ağını genişletme stratejisi kapsamında İstanbul–İskenderiye ve Ankara–St. Petersburg hatlarında direkt seferlere başlama kararı aldı. Yeni hatların yaz sezonu itibarıyla devreye gireceği açıklandı.

AJet, 29 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Mısır'ın İskenderiye kentine, 1 Temmuz'da ise Ankara'dan Rusya'nın St. Petersburg kentine direkt seferlerini başlatacağını duyurdu.

İSTANBUL–İSKENDERİYE HATTI 29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

İstanbul çıkışlı seferler, 29 Haziran'dan itibaren Alexandria (İskenderiye) yönüne yapılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı uçuşların pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 frekansla icra edileceği bildirildi. Yeni hatla birlikte hem turizm hem de ticari bağlantıların güçlendirilmesi hedefleniyor.

ANKARA–ST. PETERSBURG HATTI 1 TEMMUZ'DA DEVREYE GİRİYOR

Ankara ile Saint Petersburg arasındaki direkt uçuşlar ise 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı seferlerin pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün yapılacağı açıklandı.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Yeni hatlarda satışa sunulan başlangıç fiyatları da duyuruldu. Buna göre İskenderiye uçuşları 79 dolardan, Ankara–St. Petersburg uçuşları ise 159 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

"GENÇLEŞEN FİLOMUZLA MİSAFİRLERİMİZİ YENİ DESTİNASYONLARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten hava yolu olarak iki yeni dış hattın daha müjdesini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sarp, "29 Haziran itibarıyla İstanbul'dan Mısır'ın liman kenti İskenderiye, 1 Temmuz itibarıyla ise Ankara'dan Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'a sefer başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara'dan 28 ülkede 37 noktaya direkt uçuş gerçekleştirdiklerini bildiren Sarp, İstanbul'un yanı sıra Ankara'dan da dış hatlarda büyümeyi, Başkentin dünyaya bağlantısını güçlendirmeyi stratejik hedef gördüklerini anlattı.

Sarp, yeni hatların ülkeye kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından önemli katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AJet olarak gençleşen filomuzla misafirlerimizi yeni destinasyonlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de yurt dışı uçuş ağımızı büyüterek Türkiye'nin bölgesel hava yolu bağlantısını güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

