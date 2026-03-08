BİM: Konu edilen soruşturma sürecinin ne başlatanı ne de tarafıyız

BİM - KAMUOYU AÇIKLAMASI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma sebebiyle sosyal medya mecralarında şirketimizle ilgili bazı asılsız haber ve yorumlar paylaşıldığını üzülerek takip etmekteyiz.

BİM A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar temel amacı olan ürün ve hizmet kalitesine odaklanmış kurumsal bir şirkettir. Önceliğimiz her zaman varlığımızı borçlu olduğumuz müşterilerimizdir.

BİM A.Ş. kurumsal olarak haberlere konu edilen soruşturma sürecinin ne başlatanı ne de tarafıdır. İlgili kurumlar tarafından yürütülen soruşturma sürecini etkilemeye yönelik hiçbir tartışmanın tarafı olmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

