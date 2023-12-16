Bina kimlik sistemi uygulaması başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla Bina Kimlik Sistemi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi. Uygulamaya 81 ilde eş zamanlı olarak başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Belirli periyotlarla denetleyeceğimiz 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz" diye konuştu. Binaların girişlerine asılacak karekod uygulamalarının akıllı cihazlarla okutulmasıyla yapı hakkında detaylı bilgiye kolayca erişilecek. Bakan Özhaseki, 144 bin yapıda Bina Kimlik Sistemi'ne geçildiğini bildirdi.