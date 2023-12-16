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Giriş Tarihi: 17.12.2023

Bina kimlik sistemi uygulaması başladı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Bina kimlik sistemi uygulaması başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla Bina Kimlik Sistemi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi. Uygulamaya 81 ilde eş zamanlı olarak başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Belirli periyotlarla denetleyeceğimiz 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz" diye konuştu. Binaların girişlerine asılacak karekod uygulamalarının akıllı cihazlarla okutulmasıyla yapı hakkında detaylı bilgiye kolayca erişilecek. Bakan Özhaseki, 144 bin yapıda Bina Kimlik Sistemi'ne geçildiğini bildirdi.
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Bina kimlik sistemi uygulaması başladı
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