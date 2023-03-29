Bina üzerindeki baz istasyonları değerlendirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Vekili Orhan Kemal Ardıç, bina üzerinde bulunan baz istasyonlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar yaptıracaklarını açıkladı. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile THY, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri sunum yaptı. Ardıç, "Akü, jeneratör gibi kaynakların artırılması ve bina üzerinde bulunan baz istasyonlarının yeniden değerlendirmesine ilişkin çalışmalar yaptıracağız. Güçlendirme ihtiyacı varsa bunları değerlendireceğiz. Depremin hemen ardından bölgeye ilk 48 saatte 189 mobil baz istasyonu gönderildi" dedi.