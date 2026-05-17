Binalarda yeni dönem başlıyor

2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle uyumlu olarak sürdürülebilir ve çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak için çalışmaları hızlanıyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ile "Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ" güncellendi. Düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda 'Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'ni devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için 'Düşük Karbonlu Bina Belgesi' uygulaması getiriyoruz" açıklamasını yaptı.

10 BİN METREKARE ÜZERİ ZORUNLU

Değişikliklerle, 10 bin metrekare ve üzeri binalar için 'Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi' zorunlu hale getirilirken, bu belgeleri düzenleyecek Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları'nın eğitim ve yetki şartları da yeniden belirlendi. Yapılan değişikliğe göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında 'Enerji Kimlik Belgesi' ile birlikte 'Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'nin ilgili idareye sunulması zorunlu olacak. Bina Yaşam Döngüsü Analizi ile binaların kullanım sırasındaki enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonları ile birlikte tüm yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak. Analizler BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Belgeler ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak.

UZMANLARA YENİ EĞİTİM VE YETKİ ŞARTI

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ'inde yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı, Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'ni ve Düşük Karbonlu Bina Belgesi'ni kapsayacak şekilde genişletildi. Uzmanlara yönelik eğitim süreleri artırılırken, yetkilendirilmiş uzmanların hakları süreleri sonuna kadar korunacak. Yetki süresi sona eren uzmanlar ise Bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak tekrar sınava girecek ve yetkilerini yenileyebilecek.

YENİ BELGE DEVREYE GİRİYOR

Yönetmelik ile ayrıca, işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi uygulaması getirildi. Buna göre, Enerji Kimlik Belgesi'nde sera gazı emisyon sınıfı en az "B", enerji performans sınıfı ise en az "C" olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.