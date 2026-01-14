Binek otomobil ihracatında tarihi rekor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yılki ihracatını 2024'e kıyasla yüzde 11,6 artırarak 41 milyar 521 milyon 96 bin dolara çıkarıp tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan otomotiv endüstrisi, en önemli alt grubu olan binek otomobillerde de rekora imza attı.

Sektörün 2024'te 12 milyar 364 milyon 481 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, 2025'te yüzde 4,3 artışla 12 milyar 892 milyon 150 bin dolara yükseldi.

Geçen seneki binek otomobil ihracatında, yıllık bazda en yüksek rakam olan 2018'deki 12 milyar 383 milyon 94 bin dolar da aşılarak en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Geçen yıl 91 ülke, özerk ve serbest bölgeye gerçekleştirilen binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 31,1'ini oluşturdu.