Bir deposu 20 avro daha ucuza geliyor! Almanlar ucuz akaryakıt için o ülkede kuyruk oldu

YAKIT FARKI LİTRE BAŞINA YAKLAŞIK 0,50 AVRO
Polonya basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki akaryakıt fiyatları Almanya'ya kıyasla litre başına yaklaşık 0,47 avro daha ucuz satılıyor. Bu fark sayesinde Alman sürücüler bir depo yakıtta 20 avroya kadar tasarruf edebiliyor.
Fiyat avantajı nedeniyle çok sayıda Alman sürücünün sınırı geçmesi, Polonya'nın Almanya sınırına yakın bölgelerinde akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşmasına yol açtı.
SADECE BİR BİDON YAKIT TALİMATI
Świnoujście Belediye Başkanı Joanna Agatowska, yaşanan yoğunluk üzerine yerel akaryakıt istasyonlarına satışları yakından izlemeleri çağrısında bulundu. Agatowska, Alman sürücülere yapılan satışların sınırlandırılmasını istedi.
Ayrıca sınır ve gümrük yetkililerine, kişi başına yalnızca bir bidon yakıtın sınırdan geçirilmesine izin veren kuralların uygulanması talimatı verildi.
600 METREYE VARAN ARAÇ KUYRUKLARI
Lubieszyn köyündeki akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk yaşanırken, Alman sürücüler Almanya'daki kasabalara göre litre başına yaklaşık 0,50 avro daha ucuz yakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Alman araçlarının oluşturduğu kuyruk 600 metreye kadar ulaştı.
İSTASYONLARDA YAKIT KALMADI
Żytowań yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda ise sabah saatlerinde yakıtın geçici olarak tükendiği bildirildi.