Bir yıl ödemesiz, 15 yıl vade 0.69 faiz oranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullulara yeni bir müjde verdi. Vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon TL'ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek. Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0.69 faiz oranı imkanı sunulacak.

5 İLDE DAHA UYGULANACAK

Proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. Bu illerde yer alan riskli yapı maliklerine uygun maliyetli finansman sağlanarak bu yapıların, depremlere ve iklim değişikliğine dayanıklı yapılara dönüşmesi hedefleniyor. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreci başladı. Vatandaşlar, başvurularını proje illerindeki irtibat ofislerinden yapabilecek. İrtibat ofisi bilgilerine kentseldirenclilik. csb.gov.tr web sitesinden ulaşılabilecek.

TARİHİ BİR ADIM

Bakan Kurum, "İstanbul'da, bugüne kadar 316 bin yuvamızı sürece dahil ettik. 83 binini tamamladık, 233 binine devam ediyoruz. Şimdi hızımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak tarihi bir adım daha atıyoruz. İnşaat sürerken cebinizden bir kuruş çıkmayacak" dedi.



KREDİ ŞARTLARI NELER?

Açık, devam eden icra kaydı olmamalı.

Açık, devam eden takip kaydı olmamalı.

Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı.

Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı yüzde 70'i aşmamalı.

HANGİ GRUPLARA İNDİRİM VAR?

1. T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler,

2. Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar),

3. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler,

4. A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip binalar için yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip binalar için yıllık yüzde 0.25.

NOT: 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0.25 + 0.25 + 0.25 + (A sınıfı) 0.50= yıllık 1.25 oranında indirim alabilecek.)

TOKİ KURALARI 25 NİSAN'DA

İSTANBUL'DA Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 591 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, sosyal konutta İstanbul'un kura tarihini de açıkladı. Kurum, 25 Nisan'da İstanbul'da kuraların çekileceğini, temel atıldıktan 2 yıl sonra da konutların teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

ÇÖP DAĞLARINI UNUTMADIK

CHP belediyeciliği zamanında 1993'te çöp dağının patlayarak onlarca kişinin hayatına mâl olduğu Ümraniye Hekimbaşı bugün yeni bir çehreye kavuştu. Kurum, o çöp patlamasında yitirilen 39 canı asla unutmadıklarını belirterek, şöyle konuştu: "O gün yaşananlar sadece bir kaza değildi; o gün yaşananlar, milletini terk eden köhne bir siyasi zihniyetin neticesiydi. Biz bugün Hekimbaşı'nda, sadece yeni yuvalar inşa etmiyoruz, yaptığımız her yeni eserle, 93'teki o çaresizliğin yerine, güveni geri getiriyoruz."