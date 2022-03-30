Birecik- Halfeti’yi bağlayan sahil yolu yapılıyor

Birecik ilçesinde daha önce 4 defa heyelan yaşanan yol, Birecik Belediyesinin girişimleriyle Kültür Yolu Islah Projesi adı altında risklerden arındırılıyor. Yolda risk oluşturabilecek olan taşlar düşürülürken kayma ihtimali bulunan toprağa ise eğim veriliyor.

İlçede önceki yıl iki defa heyelan yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı yol, Kültür Yolu Islah Projesi adı altında risklerden arındırılıyor.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, DSİ GAP 15. Bölge Şanlıurfa Bölge Müdürü Mahmut Berber ve beraberindeki teknik heyet ile birlikte Karkamış baraj gölü kıyısında bulunan Birecik - Halfeti yolu üzerinde kaya düşmesi yaşanan bölgede yapılan ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.