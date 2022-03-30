Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Birecik- Halfeti'yi bağlayan sahil yolu yapılıyor
Giriş Tarihi: 30.3.2022 11:13 Son Güncelleme: 30.3.2022 11:25

Birecik- Halfeti'yi bağlayan sahil yolu yapılıyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik- Halfeti’yi bağlayan sahil yolu yapılıyor

Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde son 4 yıldır birçok kez heyelanın meydana geldiği Halfeti yolu güzergâhı kayalıkları ıslah çalışması devam ediyor. Karkamış baraj gölü kıyısında bulunan Birecik - Halfeti yolu üzerinde kaya düşmesi yaşanan bölgede yapılan çalışmalar sürüyor.

Birecik ilçesinde daha önce 4 defa heyelan yaşanan yol, Birecik Belediyesinin girişimleriyle Kültür Yolu Islah Projesi adı altında risklerden arındırılıyor. Yolda risk oluşturabilecek olan taşlar düşürülürken kayma ihtimali bulunan toprağa ise eğim veriliyor.

İlçede önceki yıl iki defa heyelan yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı yol, Kültür Yolu Islah Projesi adı altında risklerden arındırılıyor.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, DSİ GAP 15. Bölge Şanlıurfa Bölge Müdürü Mahmut Berber ve beraberindeki teknik heyet ile birlikte Karkamış baraj gölü kıyısında bulunan Birecik - Halfeti yolu üzerinde kaya düşmesi yaşanan bölgede yapılan ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Birecik- Halfeti'yi bağlayan sahil yolu yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA