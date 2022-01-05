BİS Enerji’ye haciz şoku

BİS Enerji'ye büyük şok. Türkiye'nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasında yerini alan Bis Enerji, özel bir bankadan 2 milyar dolarlık kredi aldı. İddiaya göre, yıllardır Türkiye'nin en önemli konumunda yer alan şirket 2018'de borçlarını ödeyemez oldu. Zarar etmeye başlayan şirketin ve Metrocity Alışveriş Merkezi
'nin sahibi olan Ağım ailesi borçları nedeniyle icralık oldu. Bursa Organize Sanayi'de 65 dönüm üzerine kurulu 486 megavat gücündeki enerji santralinin bugünkü piyasa değerinin 640 milyon dolar olduğu belirtilerek şirketin var olan borcunu ödemek için kıymet takdirine gidildi. Borcu karşılamaya yetmeyen gayrimenkul nedeniyle, Muammer Ağım'ın sahibi olduğu Adalar
, Aydın
ve Beşiktaş
'taki gayrimenkullerine de icra gönderildi. Yapılan talep sonrası santral için belirlenen 650 milyon dolarlık kıymet takdirinin az olduğu ileri sürüldü. Ağım'ın sahibi olduğu şirketler, satış kararı sonrası talebin durdurulması için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak takibin iptalini isteyip, santral üzerindeki 1 milyar 909 milyon 627 bin 624 dolar borç için yapılan satışların haksız ve yersiz olduğu ileri sürüldü. İcra Mahkemesi, ipoteğe konu icra takibi nedeniyle sahibi olduğu gayrimenkullere konulan tedbir kararının bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Bilirkişi raporunda, alacağın paraya çevrilmesi için şirket dışındaki gayrimenkullere tedbir konulmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Faiziyle birlikte borcun 2 milyar doları geçtiği, şirketin sahibi olduğu taşınmazların satılmasının geri dönülmez zararlar oluşturacağı belirtildi. Özel banka yetkilileri ise BİS Enerji'nin mahkemeye başvurarak ipoteğin paraya çevrilmesi için açılan davanın reddedilmesini istedi. -