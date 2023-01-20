BİST Ne Demek? Borsada BİST Nedir, Açılımı Ne ve Ne İş Yapar?

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BİST Ne Demek?

BİST , Borsa İstanbul'un kısaltmasıdır. Borsada işlem gören hisse senetleri, borsa İstanbul koordinatörlüğünde işlemlerini yürütür. Söz konusu kurum aynı zamanda hisse senetlerinin sorunsuz şekilde alınıp satılmasını sağlayan büyük bir işletmedir. Bist'ten alacağınız hisse senetlerini bankalar ya da aracı kurumlar aracılığı ile alıp satabilirsiniz. İşlemlerin yapılması esnasında banka ve aracı kurumlar, yapılan işlem hacmine göre belli miktarda komisyon alırlar. Borsa yatırımcısı günlük işlem sonuç formunda bu komisyonun hangi oranda olduğunu görebilir.

BİST 100 Ne Demek?

BİST 100, borsada işlem gören 100 hisse senedini ifade eder. Bu, aynı zamanda borsanın en güvenilir ilk 100 hissesinin de ifadesidir. Bir hisse senedinin Bist 100 içinde yer alması için belli kriterleri karşılaması gerekir. Söz konusu kriterler BİST ve SPK koordinatörlüğünde belirlenir. Bis 100'ün yanı sıra Bist 30 kavramını da sıkça duyabilirsiniz. Bu da borsada işlem göre güvenilir 30 hisse senedini ifade eder.

BİST 100'ün artmasının ne anlama geldiği de merak edilen konulardan biridir. Borsanın artması, borsadaki alım yapanların ayısının satış yapanlara göre daha fazla olduğunu ifade eder. Bu durum, yatırım yaptığınız hisse senedinin arttığı anlamına gelmez. Bist endeksinin yükselmesi, genel anlamda borsaya yapılan yatırımın fazla olduğu anlamına gelir. Hisse bazında değerlendirme ile hisse senedinin durumu ile ilgili görüş bildirilebilir.