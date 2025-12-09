Bitcoin 2025 yılını nasıl tamamlayacak?

Bitcoin için 2025 yılı, hem rekorlar hem de sert dalgalanmalarla geçti. Ancak dünyanın en büyük kripto para birimi, 2022'den bu yana ilk kez yılı yıllık bazda düşüşle tamamlama riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Küresel borsa endeksleri de yıl boyunca dalgalı bir seyir izledi. Tarifeler, faiz politikaları ve yapay zekâ balonu endişeleri piyasaları etkilerken, endeksler rekor seviyeleri görüp ardından geri çekildi. Hisse senetleri genel olarak yükseliş eğiliminde olsa da, Bitcoin'in hisse senetleriyle olan korelasyonu 2025'te belirgin şekilde arttı.

Uzmanlar, geleneksel yatırımcıların kripto paralara yönelmesiyle birlikte Bitcoin'in dalgalanmasının artık daha çok borsa piyasalarının hassasiyetlerini yansıttığını ifade ediyor. Ayrıca 2026'da Bitcoin fiyatlarının; para politikalarındaki değişimler ve yapay zekâ hisselerine yönelik değerleme kaygıları gibi riskli varlıkları etkileyen gelişmelere daha sıkı bağlanabileceği öngörülüyor.

Wintermute Stratejisti Jasper De Maere, "Kriptonun genel hisse senedi piyasalarına tepki vermesi, 2025 yılı boyunca göze çarpan bir eğilim oldu" dedi.