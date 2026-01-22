Bitcoin’de ayağa kalkma çabası! Grönland darbesi sonrası 90 bin dolar eşiğinde

ABD'nin Grönland talepleri konusundaki jeopolitik gerilimlerin azalmasına dair işaretler sonrasında yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayan Bitcoin yeniden yükseliş için toparlanmaya çalışıyor.

2025'te 124 bin dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra 84 bin dolara kadar sert düşüş yaşayan Bitcoin, Grönland darbesinin ardından 100 bin dolar eşiğinden 90 bin doların altına gerilemişti.

Sabah saatlerinde 90.001,7 dolar seviyesinde yatay seyreden amiral kripto para birimi ardından 89932.34 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin'de haftalık kayıp ise yüzde 6'ya yakın seyrediyor.

Dünyanın ikinci büyük kripto para birimi Ether yüzde 1,3 artışla 3.018,71 dolara yükselirken, XRP yaklaşık yüzde 2 arttı.

Solana, Cardano ve BNB yüzde 1,4 ile yüzde 2 arasında yükseldi.

Memecoinler arasında Dogecoin yüzde 1,3 yükselirken, $TRUMP bu hafta önemli bir 5 dolar destek seviyesini kaybettikten sonra yüzde 0,2 düştü.