Bitcoin’de çöküş senaryosu! Trump 1 milyar dolar kaybetti, 2008 kahini ’sıfır’ uyarısı yaptı

Kripto para piyasasının geleceğinin ne olacağı merak konusu olurken, kayıpların derinleşeceğine yönelik sert uyarılar dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin milyar dolarlık Bitcoin zararı ettiği iddia edilirken, 2008 çöküşünü doğru tahmin eden ekonomist Steve Keen'den de "Bitcoin sıfıra gidebilir" uyarısı geldi.
TRUMP'IN BİTCOİN HAMLESİ MİLYAR DOLARLIK ZARARLA SONUÇLANDI
Trump Media & Technology Group üzerinden yapılan agresif Bitcoin yatırımı ağır bir faturaya dönüştü. Şirketin, 2025'te Bitcoin fiyatlarının yükselmeye devam edeceği beklentisiyle milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı ancak sonrasında yaşanan sert düşüşle büyük kayıp verdiği ortaya çıktı.
Bitcoin'in 126 bin dolara kadar yükseldikten sonra hızla düşüşe geçmesi, şirketin kripto varlıklarının değerini ciddi şekilde eritti. Son verilere göre Trump bağlantılı yatırımların yaklaşık 1 milyar dolar değer kaybettiği belirtiliyor.
Yatırımın zirve seviyeden sonra gelmesi ve düşüşe yakalanması, "yanlış zamanlama" eleştirilerini de beraberinde getirdi. Trump'ın kişisel servetinde de milyarlarca dolarlık erime yaşandığı ifade ediliyor.
"BİTCOİN SIFIRA GİDEBİLİR" UYARISI
Tüm bu gelişmelerin ortasında, 2008 krizini öngören ekonomist Steve Keen'den çok daha sert bir uyarı geldi. Keen, Bitcoin'in değerinin tamamen sıfırlanabileceğini savundu.
Kripto para piyasasında son dönemde artan dalgalanma, bu tür senaryoların daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oluyor. Nitekim "Bitcoin sıfır olacak mı?" aramalarının da son yılların en yüksek seviyelerine çıktığı belirtiliyor.
ZİRVEDEN SERT DÜŞÜŞ: "KRİPTO KIŞI" KORKUSU
Bitcoin, 2025'te tarihi zirveleri test ettikten sonra sert bir düzeltmeye girdi. Fiyatın 120 bin dolar seviyelerinden 70 bin dolar civarına kadar gerilemesi, piyasada "kripto kışı" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Birçok analist, piyasadaki bu sert dalgalanmanın sadece teknik bir düzeltme değil, aynı zamanda güven kaybına işaret ettiğini belirtiyor. Daha önce de çok sayıda Nobel ödüllü ekonomist Bitcoin'i "balon" olarak nitelendirmişti.
BÜYÜK YATIRIMCILAR YANILDI MI?
Trump örneği, kripto piyasasında büyük oyuncuların bile ciddi zararlar yaşayabileceğini bir kez daha gösterdi. Özellikle yüksek seviyelerden yapılan büyük ölçekli alımların, düşüş dönemlerinde ağır kayıplara yol açtığı dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre, hem Trump'ın milyar dolarlık kaybı hem de "sıfıra gidebilir" uyarıları, Bitcoin'in geleceğine ilişkin tartışmaların daha da sertleşeceğinin işareti.
KRİTİK SORU: BALON MU, YOKSA GEÇİCİ DÜŞÜŞ MÜ?
Piyasada şimdi en çok tartışılan konu şu: Bitcoin gerçekten uzun vadede değerini koruyacak mı, yoksa bu düşüş daha büyük bir çöküşün başlangıcı mı?
Trump'ın kaybı ve ekonomistlerin sert uyarıları, bu sorunun artık sadece teorik değil, milyarlarca dolarlık gerçek sonuçları olan bir risk haline geldiğini gösteriyor.