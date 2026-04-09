Bitcoin’de çöküş senaryosu! Trump 1 milyar dolar kaybetti, 2008 kahini ’sıfır’ uyarısı yaptı

"BİTCOİN SIFIRA GİDEBİLİR" UYARISI

Tüm bu gelişmelerin ortasında, 2008 krizini öngören ekonomist Steve Keen'den çok daha sert bir uyarı geldi. Keen, Bitcoin'in değerinin tamamen sıfırlanabileceğini savundu.

Kripto para piyasasında son dönemde artan dalgalanma, bu tür senaryoların daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oluyor. Nitekim "Bitcoin sıfır olacak mı?" aramalarının da son yılların en yüksek seviyelerine çıktığı belirtiliyor.

ZİRVEDEN SERT DÜŞÜŞ: "KRİPTO KIŞI" KORKUSU

Bitcoin, 2025'te tarihi zirveleri test ettikten sonra sert bir düzeltmeye girdi. Fiyatın 120 bin dolar seviyelerinden 70 bin dolar civarına kadar gerilemesi, piyasada "kripto kışı" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Birçok analist, piyasadaki bu sert dalgalanmanın sadece teknik bir düzeltme değil, aynı zamanda güven kaybına işaret ettiğini belirtiyor. Daha önce de çok sayıda Nobel ödüllü ekonomist Bitcoin'i "balon" olarak nitelendirmişti.