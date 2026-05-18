Haberler Ekonomi Haberleri Bitcoin’de sert düşüş! Jeopolitik gerilim kripto piyasalarında satış baskısını artırdı
Giriş Tarihi: 18.05.2026 15:35

Bitcoin, ABD-İran gerilimine ilişkin artan belirsizliklerin küresel piyasalarda risk iştahını azaltmasıyla son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Kripto para birimi, mayıs ayı ortasında yaklaşık 76 bin dolar seviyesine kadar düşerek yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi sonrası İran'a yönelik daha sert açıklamalarda bulunması piyasaları tedirgin etti. Hafta sonunda Basra Körfezi'ndeki enerji altyapılarına saldırı düzenlendiğine dair haberler de jeopolitik risk algısını artırdı.

Artan tansiyon, küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşırken finans piyasalarında geniş çaplı satış dalgasını beraberinde getirdi. Bu süreçte ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta 1 milyar doların üzerinde çıkış yaşandı. Böylece Ocak ayı sonundan bu yana ilk kez haftalık bazda bu seviyenin üzerinde para çıkışı kaydedildi.

Öte yandan ABD Senatosu'ndaki bir komitenin, kripto sektörünü düzenlemeyi hedefleyen ilk kapsamlı düzenleme olarak değerlendirilen Şeffaflık Yasası'nı onaylaması piyasada dikkat çekti. Uzmanlara göre söz konusu düzenleme, dijital varlıklar için daha net bir hukuki çerçeve oluşturarak kurumsal yatırımcı ilgisini ve uzun vadeli benimsenmeyi destekleyebilir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BASRA KÖRFEZİ #ABD SENATOSU #DONALD TRUMP #ABD #BİTCOİN

