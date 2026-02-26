Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:02

Bitlis'te jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

Bitlis'te 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları sırasıyla 2 bin 865,90, 4 bin 800 ve 3 bin 250 hektar olan sahaların ihale bedelleri 209 bin 275 lira 25 kuruş, 350 bin 339 lira ve 237 bin 208 lira olarak belirlendi.

Alanların geçici teminat bedelleri ise sırasıyla 6 bin 275 lira 25 kuruş, 10 bin 510 lira ve 7 bin 116 lira oldu.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilecek.

Söz konusu sahaların ihaleleri 26 Mart'ta Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda yapılacak.

